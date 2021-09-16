بالفيديو.. أسامة منير يطرح "بنحسس ع الكلام"





طرح منذ قليل، أسامة منير لطرح أغنية جديدة، تحمل اسم "بنحسس ع الكلام"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع الأذاعة الراديو.



"بنحسس ع الكلام" كلمات والحان أسامة منير، توزيع علي شرف، هندسة صوت روماني أمين، ميكس وماستر محمد صقر، وتم تسجيل الأغنية ستوديو ايست وست هوليوود بأمريكا.







وتقول كلماتها:"بنحسس على الكلام والخوف مالينا.. والكلام خارج لوحده من عنينا.. خاييفين نقرب.. خايفين نجرب.. ولا خايفين من كلام الناس علينا".



ويذكر أن المطرب أسامة منير طرح الفترة الماضية أغنية "أنا " والذى حققت نجاح كبير وهي من إخراج احمد سليم.





تخرج أسامة من كلية الآداب بجامعة عين شمس قسم اجتماع وبدأ مطربًا وكان يغنى منذ أن كان يدرس بالثانوية ثم درس الموسيقى العربية وسافر إلى أستراليا وبعد عودته لمصر عمل فترة طويلة في مجال الإعلانات كانت بدايته الإذاعية في الإعلانات ثم أنتقل إلي إذاعة نجوم FM.







