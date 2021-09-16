فرمان ناري.. فاتي يحسم مصيره مع برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أنسو فاتي أخبر مينديز أن برشلونة يثق به تمامًا وأنه التزام راسخ بالحاضر والمستقبل ، كما يتضح من الرقم 10 الذي قدموه له.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أنسو فاتي أخبر مينديز أن برشلونة يثق به تمامًا وأنه التزام راسخ بالحاضر والمستقبل ، كما يتضح من الرقم 10 الذي قدموه له.

يدرك فاتي تمامًا أن الوضع المالي للنادي غير مستقر ولديه الأولوية في الاستمرار في تكييف عقده مع السياق الحالي، كما لم يجلس مينديز وأليماني بعد للتفاوض بحزم لكن إرادة اللاعب وبرشلونة تسير في نفس الاتجاه. لطالما كان مينديز مؤيدًا أيضًا ، كما حدث في تجديد أليخاندرو بالدي في يونيو.

يدرك فاتي تمامًا أن الوضع المالي للنادي غير مستقر ولديه الأولوية في الاستمرار في تكييف عقده مع السياق الحالي، كما لم يجلس مينديز وأليماني بعد للتفاوض بحزم لكن إرادة اللاعب وبرشلونة تسير في نفس الاتجاه. لطالما كان مينديز مؤيدًا أيضًا ، كما حدث في تجديد أليخاندرو بالدي في يونيو.