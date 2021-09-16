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فرمان ناري.. فاتي يحسم مصيره مع برشلونة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:33 م
فاتي
فاتي
الفجر الرياضي
حسم أنسو فاتي نجم فريق برشلونة، مصيره مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.


ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أنسو فاتي أخبر مينديز أن برشلونة يثق به تمامًا وأنه التزام راسخ بالحاضر والمستقبل ، كما يتضح من الرقم 10 الذي قدموه له.


يدرس مينديز عرض التجديد وأخبر عائلة أنسو أن الأزمة الاقتصادية للنادي تجبرهم على اقتراح عقد مخفض في البداية سيتم تحسينه في الراتب على مر السنين.


يدرك فاتي تمامًا أن الوضع المالي للنادي غير مستقر ولديه الأولوية في الاستمرار في تكييف عقده مع السياق الحالي، كما لم يجلس مينديز وأليماني بعد للتفاوض بحزم لكن إرادة اللاعب وبرشلونة تسير في نفس الاتجاه. لطالما كان مينديز مؤيدًا أيضًا ، كما حدث في تجديد أليخاندرو بالدي في يونيو.


في يونيو، عندما قدم أنسو وريكي بويج القميص الجديد في كامب نو ، أخبر الأول بالفعل أليماني أن أولويته الوحيدة هي البقاء في برشلونة عندما سئل عن نواياه المستقبلية. أنسو مهتم فقط بالنجاح في برشلونة ولا يريد أن يسمع عن أي شيء آخر وهذه هي الطريقة التي كان ينقلها باستمرار إلى النادي.

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