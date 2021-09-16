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مويس كين يكشف سبب الانتقال إلى يوفنتوس

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:03 م
مويس كين
مويس كين
وكالات
أكد مهاجم فريق يوفنتوس، الدولي الإيطالي مويس كين، اليوم الخميس، أنه لا يشعر "بأي عبء" إضافي لأن النادي وقع معه ليحل محل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر إلى نادي مانشستر يونايتد.

وقال مويس كين في مؤتمر تقديمه: "لا، لا أشعر بأي عبء (إضافي)، أنا هنا لمساعدة الفريق لأنه النادي الذي نشأت فيه وقضيت فيه أوقاتاً جيدة، أنا هنا للعب ولا أشعر بأي ثقل، أكثر ما أشعر به هو المسؤولية المطلوبة لارتداء قميص يوفنتوس".

وظهر مويس كين بقميص يوفنتوس للمرة الأولى في عام 2016، حينما كان يبلغ من العمر 16 عاماً، وباعه "السيدة العجوز" إلى إيفرتون الإنجليزي في عام 2019 مقابل 27.5 مليون يورو، ولاستعادته مرة أخرى اضطر النادي الإيطالي إلى دفع 34 مليون يورو.

وأضاف كين: "لطالما كان يوفنتوس موجوداً في قلبي، ارتداء هذا القميص يثير عاطفتي، بمجرد أن أُتيحت لي فرصة العودة إلى يوفنتوس، فعلت ذلك".

وبعد رحيل كين من يوفنتوس لعب بقميص إيفرتون وباريس سان جيرمان، حيث اكتسب خبرات جعلت منه لاعباً أفضل، كما أكد اللاعب نفسه.

وفي هذا السياق أردف المهاجم الإيطالي: "أشعر بأنني محظوظ، أبلغ من العمر 21 عاماً فقط وحالفني الحظ باللعب في عدة منافسات كالدوري الإيطالي والفرنسي، أعود بخبرات كبيرة وهذا سيساعدني، أنا مستعد لبذل قصارى جهدي من أجل الفريق". 

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