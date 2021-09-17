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رئيس الزمالك السر وراء عودة حمدي النقاز

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:23 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
أمل الحلفاوي
أوضح حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السر وراء عودة حمدي النقاز، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك عليه مديونيات بقيمة 7.9 مليون دولار وتم تخفيضهم إلى 2.3 مليون دولار، وتم تسوية قضايا حجمها 7.8 مليون دولار، وسيقوم النادي بدفع حوالي 160 مليون دولار".

واستكمل، "الزمالك لا يدافع عن حمدي النقاز، هو من الممكن أن يدافع عن نفسه، لكن الزمالك غير قادر على دفع 21 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة، وسنقوم بتسديدهم على 3 سنوات، وتعاملنا مع هذه القضية بالشكل الأمثل للنادي".

وتابع، "عودة النقاز سوف تعود بالضرر علينا كأشخاص، ولكننا تعاملنا بما يفيد مصلحة النادي، نحن لا ننظر  إلى انتخابات، وهناك مدير فني هو يحدد من سيلعب ومن لا يرغب في تواجده، هناك أندية أعادت لاعبين بعدما قاموا برفع قضايا ضدهم دون ذكر أسماء".

وأكد، " لا أنظر إلى مصلحتي الشخصية، ولا أنوي الترشح لانتخابات الزمالك، أعمل فقط من أجل النادي".

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فترة الأنتقالات الصيفية عودة حمدي النقاز رياضة حسين لبيب اخبار الزمالك

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