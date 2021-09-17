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الراقصة جوهرة تفاجيء جمهورها ومتابعيها بنيولوك جديد

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:52 ص
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
ولاء عبد الناصر

شاركت الراقصة الروسية جوهرة، جمهورها ومتابعيها صوراً جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وفاجأت جوهرة جمهورها، بنيولوك جديد، حيث ظهرت بإطلالة غير تقليدية تشبه تلك الإطلالة، التى ظهرت فيها نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، حيث ارتدت ملابس سوداء وغطّت وجهها بالكامل.
 

يذكر أن  جوهرة، شاركت  في فيلم "الفلوس" مع تامر حسني الذي طرح في شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

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