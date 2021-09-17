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عمرو عنكيلي لـ مطربي المهرجانات: "النجومية أدب والشهرة احترام"
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:22 ص
قال عمرو عنكيلي، مؤدي المهرجانات، إن أغاني المهرجانات بدأت على شكل راب ولكن هناك دخلاء شوهت المجال، لافتا إلى أنه في طريقه للحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية وتبقى له بعض الإجراءات البسيطة.
ووجه عنكيلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة إلى مطربي المهرجانات قائلا: "النجومية أدب والشهرة احترام مش عشان اتشهرت تتكبر على الناس ومتنساش أصلك".
ووجه عمرو عنكيلي، تساؤلا لحسن شاكوش قائلا: إنت ليه بتضرني في أكل عيشي، مضيفا أنه يتعرض للسباب والإهانات من أصدقائه من خلال الرسائل التي تصل له على الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي".