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أميرة عبيد: علاء فاروق نجح في تحقيق طفرة كبيرة خلال مسيرته المهنية
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:38 ص
قال الإعلامية أميرة عبيد، إن رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق، هو رجل اقتصادي بامتياز، وتدرج في العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجال البنوك.
وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن علاء فاروق شغل منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية.
ويتمتع "فاروق" بخبرة كبيرة في قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الإلكترونية، ونجح في تحقيق طفرة كبيرة في منتجات تمويل الأفراد بالسوق، حتى صدر قرار تعيينه في فبراير 2020 كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الزراعي المصري.