Advertisements

أميرة عبيد: علاء فاروق نجح في تحقيق طفرة كبيرة خلال مسيرته المهنية

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:38 ص
بوابة الفجر
قال الإعلامية أميرة عبيد، إن رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق، هو رجل اقتصادي بامتياز، وتدرج في العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجال البنوك.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن علاء فاروق شغل منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية.

ويتمتع "فاروق" بخبرة كبيرة في قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الإلكترونية، ونجح في تحقيق طفرة كبيرة في منتجات تمويل الأفراد بالسوق، حتى صدر قرار تعيينه في فبراير 2020 كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الزراعي المصري.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الحدث اليوم آلفجر

أخبار تهمك

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

عاجل.. دورتموند يستقر على بديل إيرلينج هالاند

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

البنوك مصرية تحصل على نصيب الأسد من جوائز اتحاد المصرفيين العرب

شركة الكرم للطاقة الشمسية تضم "حسونة" و"اللوزي" لمجلس إداراتها

البنك الزراعي: استثمرنا 20 مليون دولار في تطوير الأنظمة التكنولوجية (فيديو)

أميرة عبيد: باسل الحيني مصرفي محترف يمتلك خبرة مهنية تصل لـ35 عاما

أميرة عبيد: هشام أبوالعطا يتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة المشروعات

حازم حجازي رئيس بنك البركة الجديد.. خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 30 عامًا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 ص

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:59 ص

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements