أميرة عبيد: علاء فاروق نجح في تحقيق طفرة كبيرة خلال مسيرته المهنية

قال الإعلامية أميرة عبيد، إن رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق، هو رجل اقتصادي بامتياز، وتدرج في العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجال البنوك.





وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن علاء فاروق شغل منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية.



