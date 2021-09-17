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رئيس الأسقفية لوفد البرلمان الفرنسي: مصر من أفضل الدول تعاملًا مع اللاجئين

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:37 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ماريان ناجى
استقبل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى، يضم كلًا من فرنسوا ليجيه، المستشار الأول للسفير، ونائب رئيس البعثة بالقاهرة وسونيا كريمى وسباستيان نادوت عضوا البرلمان الفرنسى وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.
الخدمات المختلفة التي تقدمها الكنيسة
خلال اللقاء، تعرف الوفد على الخدمات المختلفة التي تقدمها الكنيسة لاسيما خدمة اللاجئين حيث أكد رئيس الأساقفة إن مؤسسة refugee Egypt  التابعة للكنيسة تخدم مئات اللاجئين سنويًا  حيث تقدم عددًا من البرامج والأنشطة مثل برنامج الصحة العامة والعيادات الذى يشمل الرعاية الصحية للأطفال والأمهات اللاجئات والتوعية الصحية ضد الأمراض والأوبئة والقوافل الطبية لرعاية اللاجئين في أماكن تجمعاتهم والمساعدات الطبية للمحتاجين من اللاجئين بالإضافة لبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل
مصر أحد أهم محطات استقبال اللاجئين
وأكد رئيس الأساقفة إن مصر أحد أهم محطات استقبال اللاجئين في العالم حيث يقصدها طالبو اللجوء القادمين من إفريقيا وبعض الدول العربية إذ يعيش اللاجئون في مصر بين المواطنين دون أن يتم عزلهم في معسكرات لجوء كما هو الحال في كثير من الدول بل يتلقى اللاجئين معاملة إنسانية من المصريين شعبًا وحكومة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى إن خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية تحرص على إكسابهم مهارات حياتية تساعدهم في كسب الرزق خلال فترة إقامتهم بمصر من خلال برامج التدريب المهني حتى لا يضطر اللاجئ إلى انتظار المعونات الإنسانية بل تساعده الكنيسة على تحقيق استقلال مادي ولو نسبي.

فيما أثنى الوفد الفرنسي على خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية مؤكدين على الدور الإنساني الكبير الذى تلعبه الكنيسة في هذا الصدد.

الكلمات المفتاحية

وفد برلماني لاجئ سامي فوزي البرلمان الفرنسي

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