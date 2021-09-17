إزالة 25 حالة تعد بأطفيح والعياط



وشمل قرار المحافظ أن تكون الغرفة برئاسة السيد السكرتير العام المساعد وعضوية ممثلين عن جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرية أمن الجيزة وجهات الولاية وغرفه العمليات بالمحافظة.



وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لاسترداد حق الدولة وإزالة اي تعديات على الأراضي أملاك الدولة وردع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما كلف بعرض تقرير يومي بنتائج الحملات بكافه المراكز والمدن وعدد الحالات التي تم التعامل معها لإجراء تقييم لرؤساء الوحدات المحلية.



وفى ذلك الإطار قام مركز العياط بإزالة حالة تعدي علي أملاك الدولة بمساحة ١٦ ألف م٢ وهى عبارة عن استراحة ومنشأة بمنطقة جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى.



كما قام مركز أطفيح بحملة إزالة تعديات على أرض ولاية جهاز حماية النيل بعدد ١٤ حاله تعدى على حرم النيل بالإضافة إلى إزالة ١٠ حالات تعدي على أرض ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وولاية المحافظة ضمن موجة إزالة التعديات وذلك بقري البرمبل ومنشأة سليمان ومسجد موسي والكريمات ودير الميمون.



أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل غرفه عمليات لمتابعة تنفيذ الموجه 18 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة (ملكيه خاصة) وتذليل أي معوقات في حينه.