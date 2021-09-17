Advertisements

أبو الغيط يطلب من الأطراف الصومالية إعلاء مصلحة البلاد وتجاوز أية اختلافات

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
أعرب  السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن  قلقه جراء التطورات السياسية التي تشهدها حالياً الساحة السياسية الصومالية وبخاصة العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. 

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام يتابع عن كثب وبكل اهتمام وقلق هذه التطورات، وأنه يدعو القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد فوق ّأي إعتبار والتمسك بالحوار وسيلة وحيدة  لحل أي خلافات في وجهات النظر والبناء على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية تمهيداً لعقد الانتخابات العامة في البلاد في موعدها. 

تجدر الاشارة الي  أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب التي عقدت الأسبوع الماضي على هامش الدورة الأخيرة لمجلس الجامعة كان قد تناول سبل دعم الجهود المبذولة لعقد الانتخابات الرئاسية في البلاد،  واستمع إلى شرح مفصل من السيد وزير خارجية الصومال حول احتياجات الصومال في هذه المرحلة. 

وأضاف المصدر أن نجاح الجهود العربية والدولية المبذولة يحتاج  من الأطراف الصومالية تجاوز اختلافاتهم وتركيز تعاونهم على سبل عقد الانتخابات في الأوقات السابق الاتفاق عليها قبل نهاية هذا العام بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية.

الكلمات المفتاحية

ابو الغيط

أخبار تهمك

خاص.. الغضب يسيطر على نجم الأهلي بسبب موسيماني

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. محمود طاهر يدرس الترشح لرئاسة الجبلاية وننفرد بقائمته

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

محمد صلاح يحدد شروطه للتجديد مع ليفربول

منذ ساعتين و 47 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

بكلمات مثيرة.. كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ نصف ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة هروب مدرب الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

دونارما يرفض طلب باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"شكري": مصر عازمة على مواصلة الجهود الهادفة لدعم الاقتصاد الصومالي

أبو الغيط يستقبل وزير الدولة الصومالي.. ويدعو إلى تعزيز الدعم العربي والدولي للصومال

أبوالغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية فنلندا أوضاع المنطقة العربية والتطورات في منطقة القرن الأفريقي

الجامعة العربية: نتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الأخيرة في الصومال

رئيس البرلمان العربي يطالب الصوماليين بالتمسك بالحوار كحل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

04:28 م

بكلمات مثيرة.. كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

04:25 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements