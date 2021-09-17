الصحة الإيرانية تعلن أنها ستستغني عن واردات لقاح كورونا قريبا





أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، بأن الإنتاج الوطني للقاح ضد كورونا سيغطي الحاجة المحلية قريبا وستكون البلاد في غنى عن استيراد اللقاح من الخارج.

وقال عين اللهي، في تصريح خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة همدان بغرب إيران: "نظرا لتسارع وتيرة إنتاج اللقاح المضاد لكورونا في داخل البلاد فإننا سنكون في غنى عن استيراد اللقاح من الخارج".

وأضاف: "5 مراكز في البلاد حصلت على ترخيص إنتاج اللقاح المحلي حيث أن أنشطة هذه المراكز ستؤدي للإسراع بعملية التطعيم".

وقال وزير الصحة: " سيل اللقاح جار في البلاد في الوقت الحاضر بحيث أن عدد جرعات التطعيم الذي كان قد بلغ 5 ملايين جرعة قبل شهرين وصل إلى 40 مليون جرعة في الوقت الحاضر".

واعتبر إغلاق المراكز العلمية والمدارس بسبب تفشي فيروس كورونا بأنه "وجه ضربة كبيرة لمجال التعليم في البلاد".