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شاهد.. حكيم برفقة أبنائه في أحدث ظهور له

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
منار أشرف داود
نشر الفنان حكيم صورة له برفقة أبنائه،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "حكيم" على الصورة قائلًا :"المهندس أحمد حكيم والأستاذ علي حكيم".


يذكر أن الفنان حكيم طرح مؤخرًا أغنية "الناس السهرانين"، والأغنية من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، ومن توزيع ميدو مزيكا.
شاهد.. حكيم برفقة أبنائه في أحدث ظهور له
شاهد.. حكيم برفقة أبنائه في أحدث ظهور له

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