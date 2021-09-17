شاهد.. حكيم برفقة أبنائه في أحدث ظهور له

نشر الفنان حكيم صورة له برفقة أبنائه،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "حكيم" على الصورة قائلًا :"المهندس أحمد حكيم والأستاذ علي حكيم".





يذكر أن الفنان حكيم طرح مؤخرًا أغنية "الناس السهرانين"، والأغنية من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، ومن توزيع ميدو مزيكا.