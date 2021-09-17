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عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر بشأن صلاح والنني قبل مواجهتي ليبيا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:29 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علي نبوي

 

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش خبرًا سعيدًا قبل موقعتي الفراعنة المقبلتين أمام ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.

 

خبر سار لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح والنني

 

وأعلنت الحكومة الإنجليزية رفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بالتعاملات الصحية لفيروس كورونا يوم ٢٢ سبتمبر الجاري.

 

وبالتالي أصبح من حق الثنائي محمد صلاح ومحمد النني لاعبا ليفربول وأرسنال الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل استعدادًا لمواجهتي ليبيا.

 

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم ٢٨ سبتمبر الجاري يخوض خلاله مباراة ودية يوم ٣٠ من الشهر ذاته ببرج العرب أمام ليبيريا ثم يواجه ليبيا قبل مواجهتها مجددًا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

 

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