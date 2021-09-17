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محافظ بورسعيد يكشف ماذا قال له السيسي يوم أداء القسم

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:34 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
هدى عبدالرازق
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه منذ تولى منصب محافظ بورسعيد تلقى توجيها رئاسيا بتطوير الحياة في المحافظة للأفضل، معلقا: "الرئيس السيسي يوم القسم قالي لي خلي بالك من بورسعيد أوي".

وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أنه تم إعلان المحافظة خالية من العشوائيات في 2018، حيث كان يوجد 5 بؤر عشوائية بالمحافظة، مضيفا: "أنا موجود في بورسعيد من 2011 وشفت الدنيا من تحت".

ولفت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن أهل الشر كانوا يستغلون أهالينا من المناطق العشوائية في المظاهرات، مضيفا أنهم قاموا بعمل أسواق حضارية وإسكان للطبقة للمتوسطة، منوها بأن منطقة الأبوطي كانت من ضمن المناطق الأكثر خطورة وجماعة الإخوان كانت تستغلها، وتم القضاء على العشوائيات بها.

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