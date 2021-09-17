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كيف تتعامل هنادي مهنا مع معجبات زوجها

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:34 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
تصدرت الفنانة هنادي مهند اليوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تصريحاتها في آخر ظهور إعلامي لها.

هنادي مهند

وحلت هنادي مهنا ضيفة على برنامج مساء دي إم سي، الذي قدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاعب عبر فضائية "DMC".

هنادي مهند وزوجها

وأكدت هنادي مهند ردا على مدى مضايقتها من معجبات زوجها الفنان أحمد خالد صالح، أنها لا تنزعج من معجباته، معربة عن سعادتها بوجود محبين له.

التنمر على هنادي مهند

وقالت هنادي مهند إنها عانت فترة طويلة من "التنمر" حيث كانت تعاني من زيادة في الوزن، قائلة إنها كانت تشعر وكأن بعض الجمهور يشعرها بأن وزنها يزيد وينقص لهم.

زوج هنادي مهند

وأشارت هنادي مهند إلى أنها لو رأت معجبة تقوم باحتضان وتقبيل أحمد خالد صالح زوجها، لن تغضب وستقوم بتصويرهم، في رسالة هادئة منها.

هنادي مهند "بطة"

ووصف النجم أحمد زاهر والإعلامي رامي رضوان الفنانة هنادي مهند بأنها "بطة" تعليقا على رها الهادئ ورد فعلها حال شاهدت معجبة تقبل وتحتضن زوجها.

رد فعل هنادي مهند

ولفتت هنادي مهند إلى أنها لو رأت فتاة كبيرة في العمر لن تسمح لها، مشيرةً إلى أنها سيكون لها تصرف آخر، لكنها ستسامح لو كانت طفلة صغيرة.

هنادي مهند وأحمد زاهر

وشاركت الفنانة هنادي الفنان أحمد زاهر في بطولة مسلسل "ورا كل باب" الذي عرض مؤخرا، ولاقى اهتماما وإعجابا كبير من قبل الكثيرين.


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