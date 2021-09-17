Advertisements

محافظ بورسعيد: منتجاتنا المصرية تنافس المستورد

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:04 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
هدى عبدالرازق
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة بها منطقة صناعية على مساحة 798 فدان كانت تضم 300 مصنع، مضيفا أنه يوجد بالمحافظة منتجات مصرية تنافس المستورد.
 
وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أنهم يعملون على تحويل المحافظة من تجارية إلى صناعية، مع رصد مكافآت للشباب من التعليم الفني، فضلا عن تخصيص 45 مصنع لصغار المستثمرين ولشباب بورسعيد للصناعات الصغيرة.
 
ولفت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة بها مصنع تغليف وتعبئة الأسماك لإنتاج التونة تنتج 3 آلاف علبة في الساعة، منوها بأنه تم إضافة 165 مصنع جديد خلال 5 سنوات، ووصل عدد المصانع المتعثرة 45 مصنع بدلا من 183 مصنع متعثر.

الكلمات المفتاحية

منتجات محافظ بورسعيد

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر بشأن صلاح والنني قبل مواجهتي ليبيا

منذ ساعتين

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته

منذ نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ ساعتين

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة مبابي

منذ أقل من ساعتين

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وفاة والدة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق

منذ أقل من ساعتين

ناصر الخليفي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب باريس سان جيرمان المنتظر حال إقالة بوكتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمارات في بورسعيد

محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج مصنع رويال كوزماتيك لصناعة المنظفات والمواد الكيماوية

في ذكرى نصر أكتوبر.. بورسعيد تحتفل بعبور صناعي باستثمارات 15 مليار جنيه

جمعية رجال الأعمال تشارك في لقاء "التمثيل التجاري" ببورسعيد مع الشركات المهتمة بأفريقيا

صناعات تقام لأول مرة ببورسعيد وتصدير المنتجات الصناعية لدول أوروبا و الشرق الأوسط

45 من المصانع المتعثرة ببورسعيد تعود للإنتاج من جديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

08:29 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

07:17 م

تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته

09:00 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements