محافظ بورسعيد: منتجاتنا المصرية تنافس المستورد



وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أنهم يعملون على تحويل المحافظة من تجارية إلى صناعية، مع رصد مكافآت للشباب من التعليم الفني، فضلا عن تخصيص 45 مصنع لصغار المستثمرين ولشباب بورسعيد للصناعات الصغيرة.



ولفت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة بها مصنع تغليف وتعبئة الأسماك لإنتاج التونة تنتج 3 آلاف علبة في الساعة، منوها بأنه تم إضافة 165 مصنع جديد خلال 5 سنوات، ووصل عدد المصانع المتعثرة 45 مصنع بدلا من 183 مصنع متعثر.



قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة بها منطقة صناعية على مساحة 798 فدان كانت تضم 300 مصنع، مضيفا أنه يوجد بالمحافظة منتجات مصرية تنافس المستورد.