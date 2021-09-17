روبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة روبي، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت روبي، بإطلالة رشيقة، من ممارستها الرياضة في الجيم، مما آثار إعجاب جمهورها ومحبيها وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.



وكانت آخر أعمال روبي مشاركتها في مسلسل "شقة 6" مع عدد من الفنانين منهم هاني عادل، أحمد حاتم، رحاب الجمل، ريم عبدالقادر، محمود البزاوي، حمزة العيلي، تأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، إخراج محمود كامل، إنتاج أيمن يوسف.