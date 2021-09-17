إمام وخطيب يتقدم باستقالته من فوق المنبر .. فيديو

استقال الشيخ محمد عبد المعز شلبي إمام وخطيب بالأوقاف بمحافظة الاسماعيلية وأحد خريجي كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، من على منبر أحد مساجد المحافظة.





وبعث الشيخ محمد عبد المعز برسالة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرح من خلالها حال المساجد والأئمة على حدٍ سواء، وما آل إليه الخطاب الديني في عهد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة.





ووفقا للفيديو، قال الشيخ عبدالمعز إن ما يخرجه الوزير من بيانات وتقارير تزعم سيطرته على المساجد مضللة -على حد وصفه.





وقال شلبي إن الجماعات تصعد منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوزير يزعم السيطرة حيث هناك 50 ألف إمام و6 آلاف خطيب مكافأة على جملة 120 ألف مسجد فكيف تكون السيطرة إذن؟، موضحاً أن أئمة المساجد يعانون أيضاً ويهانون، متقدماً في الوقت ذاته باستقالته مشهداً الله ورسوله أنه لم يقصر يوماً في أداء الأمانة.





وتحدث صارخًا من فوق المنبر: أقول بصرخات مدوية لاذنب أني على رأس المتكلمين ، كم قصيدة كتبتها في حب مصر، و ليس بيدي أن أكون خطيبا مفوها ، وليس بيدي أن أكون خطيبا وشاعرا، أحببت وطني أبريء ذمتي أمام الله ورسوله وماصعدت فوق هذا المنبر في يوم من الأيام .





وأشار الشيخ محمد عبدالمعز إلى أن أحد الصحفيين قد هاجم الوزير من قبل صور فيديو لخطبته فأعجب بها، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ، فانهال عليه تفتيش الوزارة بشكل يومي وحرروا له محاضر غياب عن المسجد رغم وجوده في المسجد.. وذلك فقا لحديثه.