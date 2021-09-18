قصي خولي يحصد جائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسلي "2020" و "خمسة ونص"

حصل الفنان قصي خولي، على جائزة أفضل ممثل عن دوره بـ 2020 وخمسة ونص خلال حفل جوائز الموريكس دور 2021 المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وظهر الفنان قصى خولي بنيولوك جديد، حيث اعتمد على الشعر الطويل وصبغه باللون الأحمر، وبدأ الجمهور يتساءل عن سبب هذا اللوك.





يذكر أن قصى خولى، برع في مسلسل سرايا عابدين بـ تجسيد شخصية "الخديو إسماعيل، والمسلسل يتطرّق إلى قصص درامية مستوحاة من بعض جوانب حياة الخديو إسماعيل ومن حوله من نساء وأقرباء وعاملين في القصر، وتدور الأحداث حول زوجات وجواري الخديوي إسماعيل، ومؤامرات كل منهن سعيا إلى تنصيب أولادهن على العرش