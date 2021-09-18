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طارق لطفي يواصل تصوير مسلسله الجديد"ليلة السقوط"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:44 ص
طارق لطفي
طارق لطفي
ولاء عبد الناصر
يواصل الفنان طارق لطفى تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل لية السقوط، والذى يضم عدد من النجوم المصريين والعرب.



وظهر طارق لطفى فى إحدي الصور الخاص بالمسلسل وهو يرتدى بدلة الإعدام، وإنهي طارق ما يقرب من 90 %من مشاهده من المقرر أن يعود الى القاهرة خلال الفترة القادم.



يذكر أن مسلسل ليلة السقوط من بطولة طارق لطفى، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين.

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مسلسل ليلة السقوط فنان مصري طارق لطفي دراما

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