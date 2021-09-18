كارين رزق الله مستاءة ممن حملوا السلاح في لبنان وتوجه رسالة غاضبة



أكدت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​، أن مشهد السلاح المتفلت الذي شهده لبنان أمس من الصعب أن يتقبله أي شخص، وأن الفيديوهات التي تم نشرها أثناء مرور شاحنات المازوت التي وصلت إلى لبنان تلغي هيبة الدولة.



وعلقت كارين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، موجهة رسالة غضب عما حدث.



وعلقت قائلة :"فيديوات الناس اللي حاملة سلاح وعم بتقوص حد سيترنات الفيول عقد ما فيها تعدي عكرامة وهيبة الدولة اللي اصلا تمسّح فيا الارض بهالعهد وعقد ما فيها تعدي واستفزاز لكل الشعب اللبناني عقد ما بتشفق القلب عشعب صار يوقف عحفاف الطريق ليستقبل البنزين والمازوت".