بشرة سارة لنجم الأهلي قبل السوبر

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على حمدي فتحي، لاعب الفريق، خلال مواجهة طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري.





ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، في كأس السوبر المحلي.





يأتي هذا القرار بعد تألق اللاعب خلال المباراة الودية الأخيرة للأهلي أمام المقاولون العرب، التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف سجله حسين الشحات.



