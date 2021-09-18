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بشرة سارة لنجم الأهلي قبل السوبر

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على حمدي فتحي، لاعب الفريق، خلال مواجهة طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، في كأس السوبر المحلي.

يأتي هذا القرار بعد تألق اللاعب خلال المباراة الودية الأخيرة للأهلي أمام المقاولون العرب، التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

حمدي فتحي شارك في مركز قلب الدفاع بجوار أيمن أشرف في الشوط الأول، ثم لعب بجوار بدر بانون في الشوط الثاني.

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مواجهة السوبر لقاء السوبر المصري الاهلي

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