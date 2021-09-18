منة فضالي تتألق بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

، ووضعت مكياجاً ناعماً يتناسب مع جمالها، علقت على الصورة قائلة "صباح الخير أيها العالم".



يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك حالياً في فيلم "في القلب" وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هاله فاخر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة ريماس (إسحاق إبراهيم)، ومدير التصوير عز العرب.

تحرص الفنانة منة فضالي علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام ".شاركت منة فضالي جمهورها صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مرتدية تيشيرت باللون الأسود، بنطلون باللون الأسود، كما أرتدت قبعة على رأسها باللون الأصفر، واختارات تسريحة الشعر المنسدل