تركيا تعلن تحييد 7 من المسلحين الأكراد شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 7 من المسلحين الأكراد حاولوا استهداف منطقة عملية "نبع السلام" شمال ش أثارت دوافع الجناة في قتل أسرة بأكملها وسط تركيا، خلافات حادة بين الحكومة، والمعارضة التي اعتبرت الجريمة من "أعمال العنصرية".

وقُتل 7 أفراد من عائلة كردية واحدة، في هجوم مسلّح استهدف منزلهم في قونية بوسط تركيا.

وفيما يقول المسؤولون الأتراك إن مقتل العائلة ناتج عن خلافات شخصية، حيث نفذه أفراد من أسرة أخرى بعد أكثر من عقد من الخلافات، يقول حزب الشعوب الديمقراطي، إن الهجوم كان عملا من أعمال العنصرية، لأن أصول الضحايا "كردية"، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.رق سوريا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.