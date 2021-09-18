Advertisements

تركيا تعلن تحييد 7 من المسلحين الأكراد شمال شرق سوريا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:14 ص
قوات تركية
قوات تركية
وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 7 من المسلحين الأكراد حاولوا استهداف منطقة عملية "نبع السلام" شمال ش  أثارت دوافع الجناة في قتل أسرة بأكملها وسط تركيا، خلافات حادة بين الحكومة، والمعارضة التي اعتبرت الجريمة من "أعمال العنصرية".

 

وقُتل 7 أفراد من عائلة كردية واحدة، في هجوم مسلّح استهدف منزلهم في قونية بوسط تركيا.

 

وفيما يقول المسؤولون الأتراك إن مقتل العائلة ناتج عن خلافات شخصية، حيث نفذه أفراد من أسرة أخرى بعد أكثر من عقد من الخلافات، يقول حزب الشعوب الديمقراطي، إن الهجوم كان عملا من أعمال العنصرية، لأن أصول الضحايا "كردية"، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.رق سوريا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

مفاجأة.. برشلونة يتجه لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ ثلث ساعة

نجم منتخب مصر السابق يحقق حلمه

منذ أقل من ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 21 ساعة

أمير توفيق ينهي الاتفاق مع معلول بشأن تجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

حقيقة غياب صفقة الأهلي الجديدة عن كأس السوبر

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:38 ص

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements