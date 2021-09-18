Advertisements

تفاصيل شخصية أحمد السقا في فيلم "السراب"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:31 م
احمد السقا
احمد السقا
نادين نجدي


يقوم النجم أحمد السقا حالياً بتصوير فيلمه الجديد "السراب" ، يجسد في الفيلم شخصية تدعى " علي المصري" ، وهو من العرب وينتمى لإحدى القبائل .


يجسد النجم محمد ممدوح شخصية إرهابية داعشي ، يقوم بخطف أحمد السقا ، يتحفظ عليه في ليبيا ، بمنطقة بنغازي.

يذكر أن فيلم " السرب"، من بطولة أحمد السقا، منى زكى، محمد ممدوح، آسر ياسين، هند صبرى، قصى الخولى، وآخرين إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمر عبدالحليم.

الكلمات المفتاحية

محمد محمود فيلم السرب أحمد السقا

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء مجمع محاكم المنيا بعد العثور على منشور يهدد بتفجيره (صور)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يتجه لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة غامضة من خالد الغندور

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم الزمالك السابق عن الصفقة التبادلية المحتملة مع بيراميدز: "هاتبقى جريمة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ ساعة و 19 دقيقة

خاص.. موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة حتى يناير

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا يظهر شريف منير وابنته ضمن أحداث فيلم "السرب"

معسكر مغلق للسقا بسبب «السرب»

قصى الخولي أمام أحمد السقا في "السرب"

أحمد السقا ينشر صورة من فيلم "السرب"

أحمد السقا مطلوب على جوجل والسبب "السرب"

في هذا الموعد.. أحمد السقا يواصل تصوير مشاهده في "السرب"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

09:38 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

رسالة غامضة من خالد الغندور

11:31 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements