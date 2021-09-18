تفاصيل شخصية أحمد السقا في فيلم "السراب"





يقوم النجم أحمد السقا حالياً بتصوير فيلمه الجديد "السراب" ، يجسد في الفيلم شخصية تدعى " علي المصري" ، وهو من العرب وينتمى لإحدى القبائل .





يجسد النجم محمد ممدوح شخصية إرهابية داعشي ، يقوم بخطف أحمد السقا ، يتحفظ عليه في ليبيا ، بمنطقة بنغازي.



يذكر أن فيلم " السرب"، من بطولة أحمد السقا، منى زكى، محمد ممدوح، آسر ياسين، هند صبرى، قصى الخولى، وآخرين إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمر عبدالحليم.