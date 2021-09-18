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إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:24 م
جانب من حملة الإزالة
جانب من حملة الإزالة
محمد كشك
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال حملات إزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل، ضمن الموجة الـ18 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم اليوم إزالة 64 حالة إزالة في كل من مراكز أجا ومنية النصر والسنبلاوين والمنصورة وطلخا وميت غمر وشربين تابعه لولاية النيل والري والصرف وذلك بإجمالي مساحة 2001 متر مربع و18 قيراط و22 سهم مؤكدا أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملات يبلغ 320 حالة إزالة بمساحة إجمالية قدرها 15993 متر مربع و18 قيراط و22سهم بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة

وأشار "مختار"، إلى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأضاف أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف أولا بأول.
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)
إزالة 320 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الدقهلية (صور)

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الدقهلية التعديات على املاك الدولة اراضي الدوله اخبار مصر

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