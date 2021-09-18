



يعقد أمبر توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، جلسة مع علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم ووكيله، بعد مباراة تالسوبر المقبل بشأن تجديد عقد التونسي.





آخر تطورات ملف تجديد عقد معلول مع الأهلي





وينتهي عقد معلول مع الفريق الأحمر مع نهاية الموسم الجديد، حيث يرغب اللاعب في التجديد لمدة 3 مواسم إضافية فيما يرغب مسئولو المارد الأحمر في التجديد موسمين على أن ينتهي بنهاية 2024.





ومن المفترص أن ينهي اللاعب الاتفاق على كافة التافصيل الخاصة ببنود عقده الجديد، في الجلسة التي ستجمعه بمدير التعاقدات نهاية الأسبوع الجاري.





ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر أمام طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجارس على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



