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ابوقير يستعد للقسم الثاني بالوديات

السبت 18/سبتمبر/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
إسلام عودة


يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى ابوقير للأسمده استعدادته على ملعبه تحت إشراف أحمد الكاس المدير الفنى للفريق .

واختتم الفريق معسكره المغلق بالإسكندرية أمس وخاض خلاله أربع مباريات وديه .

وفاز أبوقير للأسمدة ودياً على على العامرية بنصف دستة أهداف دون رد وعلى دلفى بثلاثية دون رد بينما تعادل مع بروكسى بهدفين لكل فريق ومع الألومنيوم بهدف لكل فريق .

ويجرى اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة اتصالات مع بعض الفرق لإقامه مبارتيين وديتين خلال الأسبوع الحالى .

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