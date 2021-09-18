ابوقير يستعد للقسم الثاني بالوديات





يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى ابوقير للأسمده استعدادته على ملعبه تحت إشراف أحمد الكاس المدير الفنى للفريق .



واختتم الفريق معسكره المغلق بالإسكندرية أمس وخاض خلاله أربع مباريات وديه .



وفاز أبوقير للأسمدة ودياً على على العامرية بنصف دستة أهداف دون رد وعلى دلفى بثلاثية دون رد بينما تعادل مع بروكسى بهدفين لكل فريق ومع الألومنيوم بهدف لكل فريق .



ويجرى اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة اتصالات مع بعض الفرق لإقامه مبارتيين وديتين خلال الأسبوع الحالى .