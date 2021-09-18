الباز: قرار رفع مصر من القائمة الحمراء ينعش السياحة ويعيدها لقوتها

أشاد الإعلامي محمد الباز، بقرار بريطانيا برفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بكورونا، مشيرًا إلى أنه عقب هذا القرار ستعود السياحة مرة أخرى بكامل قوتها.



وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن السائح البريطاني كي يزور مصر كان يضطر بعد عودة إلي بريطانيا إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوميا، وبعد رفع مصر من القائمة الحمراء ووضعها بالصفراء، تكون فترة العزل 3 أو 4 أيام فقط.



وأضاف "الباز"، أن سوق السياحة الإنجليزية كبير جدا في مصر، وقرار وضع مصر في القائمة الحمراء أضر السياحة كثيرا، ولكن بعد رفع مصر من القائمة ستعود السياحة مرة أخرى بكامل قوتها.



وأشار إلى أن السائح البريطاني مهتم بالسياحة الثقافية، و40% من حجم الساحة في الأقصر وأسوان من إنجلترا، وهذا يعني أن القطاع سينتعش مرة أخرى الفترة المقبلة.



وتابع: "دول أخرى كانت بتعمل زي بريطانيا، وبعد قرار رفع مصر من القائمة الحمراء من المنظر أن ترفع دول أخرى مصر من تلك القائمة، لأن بريطانيا دولة كبيرة ومن المؤكد أنها أخذت هذا القرار بناء على معلومات تؤكد أن مصر آمنة".