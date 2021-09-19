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أرملة الباز لـ"عمرو موسى": لو كان على قيد الحياة لما استطاع أحد الإساءة له" (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت الإعلامية أميمة تمام، أرملة الراحل أسامة الباز، إن "الباز" كان في حياته مدافعا عن الثقافة والقوى الناعمة والمثقفين، وليس ضدهم، وكان ينصح الفنانين والمثقفين دائما ويوعيهم بدورهم الدور الوطني.

وأضافت "أميمة" في لقائها مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مذكرات الأمين العام لعمرو موسى أساءت إلى الراحل أسامة الباز، مشيرًا إلى أنه لو كان على قيد الحياة لما استطاع أن يكتب "موسى" بأنه غير حاصل على الدكتوراه.

وتابعت: "عمرو موسى أكيد مكنش يقصد يقول كدة، لأنه يعلم أن أسامة الباز خريج جامعة هارفارد وكان رئيس اتحاد الطلبة العرب أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وعن مذكرات "الباز"، قالت: "أسامة الباز مكتبش مذكراته، ولكنه جمع ورق، وتردد يكتب مذكراته ولا يكتب خبراته، عشان تستفيد منها الناس، ولكنه وجد أنه ما كان يعرفه لم يكن يصلح للنشر".

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عمرو موسى أسامة الباز أرملة أسامة الباز

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