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داليا مصطفى تشارك في حدوتة "مش مبسوطة" ضمن مسلسل "زي القمر"

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 01:34 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
ولاء عبد الناصر
تشارك الفنانة داليا مصطفى فى حدوتة "مش مبسوطة" ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر".

كما إنها بدأت تصوير مشاهدها من يومين فى مدينة الشيخ زايد، ويتم عرضها قريباً على قناة cbc.

والحكاية من بطولة الفنانة بشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن داليا مصطفى، تنتظر عرض مسلسل "الحرير المخملى"، وتجسد دور ابنة مصطفى فهمى، وهى فتاة متمردة تعمل صحفية كبيرة وتجرى تحقيقات صحفية مهمة حول العديد من القضايا.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

الكلمات المفتاحية

ممثلة مصرية دراما داليا مصطفى حكاية حدوتة الحرير المخملي

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