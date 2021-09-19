أستاذ مناعة في بريطانيا: رفع مصر من القائمة الحمراء له علاقة بزيادة التطعيم

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، إن رفع مصر من القائمة الحمراء في بريطانيا يساعد في تنشيط السياحة، موضحًا أن رفع مصر من هذه القائمة له علاقة بزيادة وتيرة التطعيم وليس له علاقة بزيادة الإصابات.





وأضاف "الشربيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مصر موجودة في القائمة الحمراء حتى 4 أكتوبر المقبل.





وأشار إلى أن وجودها في القائمة يعني أن من تلقى لقاحي استرازينيكا أو جونسون آند جونسون يستطيعون الدخول بعد عمل اختبار مماثل لاختبار الحمل فور وصولهم فقط.



