برلماني: لم نناقش قانون الإيجار القديم حتى الآن (فيديو)

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم شائك جدا، وليس هناك تعديلات لقانون الإيجار القديم جار مناقشتها حاليًا.





وأشار "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن البرلمان في انتظار تقديم الحكومة تعديلات لقانون الإيجار القديم، موضحًا أن القوانين التي قدمها الأعضاء في هذا الصدد تسقط بانتهاء دور الانعقاد.



