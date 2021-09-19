Advertisements

برلماني: لم نناقش قانون الإيجار القديم حتى الآن (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم شائك جدا، وليس هناك تعديلات لقانون الإيجار القديم جار مناقشتها حاليًا.

وأشار "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية اليوم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن البرلمان في انتظار تقديم الحكومة تعديلات لقانون الإيجار القديم، موضحًا أن القوانين التي قدمها الأعضاء في هذا الصدد تسقط بانتهاء دور الانعقاد.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "عندنا إحساس إن الحكومة هتقدم تعديل لقانون الإيجار القديم.. المجلس في انتظار الحكومة"، لافتًا إلى أن هذه القضية طالت ويجب أن تحسم.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الفيوم البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب: "العربية المستعملة فيها مليون خازوق"

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

ضبط المحامي صاحب منشورات المتفجرات بمجمع محاكم المنيا: "كنت عاوز أأجل قضية موكلي"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد بسبب إصابة نجمه

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سموحة يقترب من ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 11 ساعة

كارثة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

برلماني: أجندة مزدحمة على جدول أعمال المجلس بالدورة المقبلة

برلماني: مشروع قانون جديد بدلاً من "الضريبة العقارية"

"إسكان البرلمان" تطالب بالمتابعة الدورية للعقارات.. وتؤكد: 39% من الكتلة العمرانية مبانٍ مخالفة

برلماني: أصحاب العقارات يرون أن الإيجارات القديمة اعتداء على الملكية

"إسكان النواب": قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني مجرد مُقترح حكومي

متحدث النواب: حسم تعديلات قانون الإيجار القديم خلال 48 ساعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

03:50 م

عاجل.. آخر تطورات منع الزمالك من قيد لاعبين لفترتين

08:05 م

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:01 ص

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements