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البورصة تصدر قرارًا بشأن تعديل الحد الأدنى للقيمة المحددة لسعر الإقفال

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر

أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارًا بشأن تعديل الحد الأدنى للقيمة المحددة لسعر الاقفال خلال جلستي التداول المستمر والمزاد، والذي يعمل به اعتبارًا جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021.

وبحسب بيان للبورصة صادر اليوم الأحد، تتضمن المادة الأولى من القرار:

"تكون كمية الأوراق المالية المحددة لسعر الاقفال عدد من الأسهم لايقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر 3 أشهر، بشرط ألا تقل قيمة الأوراق المالية المحددة لسعر الاقفال خلال جلسة التداول المستمر وخلال جلسة المزاد عن 300 ألف جنيه أو مايعادلها بالعملات الأجنبية للسوق الرئيسي، و150 ألف جنيه لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

فيما تضمنت المادة الثانية، أنه يحسب سعر الاقفال وفقًا للمحددات التالية:

- قيمة الشرط = (إجمالي قيمة التداول خلال آخر 3 أشهر للورقة المالية/عدد أيام التداول) مضروبًا في 0.5% وبحد أدنى 300 ألف جنيه أو مايعادلها بالعملات الأجنبية أيهما أكبر للسوق الرئيسي، و150 ألف جنيه لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

-يتم حساب الشرط مرة كل ثلاثة أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدنى لايتم حساب سعر اقفال جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو حده الأدنى يتم حساب سعر اقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات.

-يتك استبعاد أثر الصفقات الحاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه

-يتم مراجعه وإعادة حساب تلك المتوسطات كل 3 أشهر

-تسري القواعد السابقة على جميع الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة

-في حالة قيد ورقة مالية جديدة تكون القيمة المحددة لسعر الاقفال تساوي الحد الأدنى لقيمة الشرط

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