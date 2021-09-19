5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في البريميرليج

تقام اليوم الأحد مواجهة وست هام ومانشستر يونايتد والتي تقام على أرضية ملعب إستاد لندن وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من البريميرليج.









القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد





ومن المُنتظر أن يعتمد أولي جونار سولسكاير على مجموعة العناصر الأساسية لإسعاد الجماهير بعد الخسارة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على يد فريق نادي يونج بويز في الوقت الذي يغيب فيه عن تلك المواجهة ميكيل أنطونيو مهاجم أصحاب الأرض بداعي الإيقاف.





ويمكن مشاهدة مواجهة مانشستر يونايتد على النحو التالي :-





Cosmote Sport 1 HD

Ziggo Sport Select HD

V Sport Jalkapallo HD Fin

RMC Sport 1

Premier Sport HD Slovakia



