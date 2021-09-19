"انفينكس" تستعد لإطلاق هاتف Infinix ZERO X Pro





لطالما كانت إنفينكس سبّاقة بإطلاقها للتقنيات المتطورة والمنتجات الجديدة في السوق المصري وتشتهر إنفينكس عالمياً بأنها تسد فجوة الحاجة إلى التقنيات المتطورة في مختلف الأسواق التي تعمل بها ، وهي على وشك إطلاق هاتف Infinix ZERO X Pro الذكي كجزء من سلسلة ZERO X في السوق المصري.





ويعتبر هاتف ZERO X Pro الجديد الخيار الصائب للجميع سواء الشباب وعشاق ألعاب الهاتف المحمول أو رواد الأعمال، حيث يحمل الهاتف عدد من المواصفات التى طالما سعى إليها المستخدمين سواء للترفيه أو لاداء اعمالهم اليومية.





الأداء العام الاستثنائي

يوفر هاتف ZERO X Pro Infinix الذكي للمستخدمين أفضل تجربة شاملة للهاتف المحمول، حيث تم تجهيزه بمعالج الألعاب ثنائي الشريحة G95 وIGU التي ترتقي بمستوى جميع تجارب الألعاب لعشاق الألعاب والشباب.





إضافةً إلى ذلك، يتميز ZERO X Pro Infinix الجديد بمعزز الكتابة UFS 2.2 الذي يؤدي إلى زيادة سرعة تشغيل التطبيقات وتحميل ذاكرة التخزين المؤقتة، كما يضمن أيضاً تجربة تصفح أفضل ووقت تشفير أسرع والعديد من المزايا الرائعة الأخرى.





ويأتي هاتف ZERO X Pro الذكي والجديد كلياً مزوداً بذاكرة 128+11 (8+3) جيجابايت ، وهي تكنولوجيا جديدة لتقوية الاداء من خلال استخدام جزء من الذاكرة الدخلية لزيادة الرامات و الحفاظ علي أداء اقوي للهاتف، بجانب شحن سريع بقوة 45 واط.





تقنيات الكاميرا الرائدة

كونه هاتف مناسب للشباب ورجال الأعمال والمصورين، يأتي ZERO X Pro Infinix مزوداً بكاميرات مصممة بطريقة فريدة من شأنها تغيير مشهد التصوير الفوتوغرافي في سوق الهواتف الذكية، وزُوّد الهاتف بنظام كاميرا شامل وكاميرا تقريب أكثر بـ60 مرة تسمح للمستخدمين والمصورين بشكل أساسي بالتقاط صورة جميلة وواضحة للقمر، ويضم نظام التصوير أيضاً كاميرا O|S 108 ميجابكسل فائقة الدقة لضمان أقصى جودة للصور.

تصميم بجودة عالية.

تقدم إنفينكس في الهاتف الجديد أيضاً تصميماً رائعاً يُكمّل التقنيات الداخلية لهاتف ZERO X Pro المحمول والجديد كلياً الذي صُمم بأعلى جودة، ويتضمن شاشة AMOLED فائقة الانسيابية مقاس 6.67 بوصة وسرعة 120 هرتز التي ستوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة استثنائية، وتم تزويده أيضاً بطبقة خلفية زجاجية مزدوجة بتقنية الطباعة النانوية.





تتجاوز إنفينكس التوقعات دائماً عبر إطلاقها للتقنيات المتطورة في السوق المصري، وتحتل الشركة اليوم المرتبة الأولى لدى الشباب في مصر بفضل منتجاتها التي صممت خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، وسيتوفر هاتف ZERO X Pro المحمول والجديد كلياً قريباً في مصر وسيكون متاحاً عبر منصة XPark.



