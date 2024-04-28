لا تزال اختبارات الحمل المنزلية حاضرة إلى حد كبير بالنسبة للعديد من النساء، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى المعتقدات الثقافية، وقضايا إمكانية الوصول، ونقص الوعي حول البدائل الطبية.

ولكن هل تعمل هذه الأساليب اليدوية بالفعل؟ إليك كل ما تحتاجين لمعرفته حول اختبارات الحمل المنزلية.

اختبارات الحمل المنزلية

قبل اختراع أدوات اختبار الحمل في المنزل، تم استخدام عدة طرق ذاتية الصنع للكشف الحمل، كما تختار العديد من النساء إجراء اختبارات منزلية بناءً على أدلة غير مؤكدة بدلًا من طلب التوجيه الطبي، كما أن محدودية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، وخاصة في المناطق النائية، تزيد من التحديات.

ما الذي يتحقق منه الأطباء أثناء اختبار الحمل؟

يستخدم الأطباء طرقًا مختلفة لتأكيد الحمل وتقييم صحة الأم والجنين. تشمل هذه الطرق قياس مستويات بيتا-HCG في البول أو الدم، وإجراء فحوصات بالموجات فوق الصوتية، والفحوصات الجسدية، وجمع التاريخ الطبي، ويُنصح دائمًا بطلب المشورة الطبية لتأكيد الحمل.

أنواع اختبارات الحمل المنزلية

تتحقق اختبارات الحمل من وجود موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) في الدم أو البول وفي حين أن الاختبارات محلية الصنع تدعي أنها تعمل من خلال التفاعلات الكيميائية بين قوات حرس السواحل الهايتية والأدوات المنزلية الشائعة، إلا أنها تفتقر إلى الأساس العلمي، وتشمل بعض أنواع اختبارات الحمل المنزلية الشائعة ما يلي:

ضع في اعتبارك أن أيًا من هذه الاختبارات غير مدعوم بأي دليل علمي لا يوجد بحث يثبت أن هذه الاختبارات تعمل لتحديد ما إذا كانت المرأة حامل أم لا.

الشامبو: يخلط البول مع الشامبو والماء. وإذا ظهرت زبد ورغوة، تعتبر نتيجة إيجابية.

السكر: يخلط البول مع السكر. إذا تشكلت كتل، تعتبر نتيجة إيجابية. ومرة أخرى، لا يوجد أساس علمي لهذه الطريقة.

معجون الأسنان: يخلط البول مع معجون الأسنان الأبيض. إذا تحول معجون الأسنان إلى اللون الأزرق، تعتبر نتيجة إيجابية. ومع ذلك، معجون الأسنان يأتي بألوان مختلفة.

المبيض: خلط البول مع المبيض. إذا ظهرت رغوة وفوران، تعتبر نتيجة إيجابية.

الصابون: خلط البول بالصابون. إذا ظهرت زبد أو رغاوي، تعتبر نتيجة إيجابية.

الخل: يخلط البول مع الخل الأبيض. يعتبر التغيير في اللون نتيجة إيجابية.

ماذا يقول البحث؟

اختبارات الحمل المنزلية ليس لها أي أساس علمي وتعتمد فقط على الأدلة القصصية ولا توجد أبحاث تشير إلى أن هذه الطرق دقيقة للكشف الحمل والبول من الأفراد غير الحوامل يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية كاذبة.

اختبارات الحمل المجربة والحقيقية وبدقة مثبتة

يوصى بإجراء اختبارات الحمل الدقيقة، مثل تلك المتوفرة في المتاجر الطبية أو التي يتم إجراؤها في عيادة الطبيب، بدلًا من الاختبارات المنزلية، تبلغ دقة هذه الاختبارات، التي تتحقق من مستويات هرمون الحمل في البول أو الدم، نحو 99 بالمائة عند استخدامها بشكل صحيح.