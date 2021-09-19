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جهاز مدينة بدر يُنفذ حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالحي الأول

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالحي الأول بالمجاورة الأولى، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحملة أسفرت عن إزالة ٥٠ كشكا مخالفا، والتحفظ على عددٍ من الأدوات الموجودة على أرصفة المشاة والتى تُعيق حركة المارة، ورفع الإشغالات والتعديات،  بجانب تحرير ٣٠ محضر بائع متجول بالطريق، وكذا التحفظ على  ١٢ "توك توك" لمخالفة سيرها داخل المدينة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.

وفي ذات السياق، قال المهندس عمار مندور، إنه تم شن حملة على مصانع الطوب المخالفة بمنطقة الـ١٠٠ فدان، والتي أسفرت عن إزالة التعديات المقامة من المصانع، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ  الحملات بقيادة العميد طارق سليمان، والعميد هاني عطية مأمور قسم مدينة بدر، وقوة من قسم المدينة وشرطة التعمير، وشرطة المرافق وإدارة المرور،  وإدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.

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