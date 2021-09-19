خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام ليلاً لهذه الأسباب (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الطعام ليلًا يزيد الوزن، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن الحرق لا تعمل ليلًا، وهذا يعني أن تناول الطعام ليلا يؤدي إلى تراكم السعرات الحرارية، وبالتالي يحدث زيادة في الوزن.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لتناول الألياف الغذائية لأنها تستمر فترة طويلة داخل الجسم، وتزيد الشعور بالعكس، مما يؤدي إلى تناول الكثير من المياه التي تؤدي إلى غسيل الكلى، وتزيد من معدل الحرق.



ولفتت إلى ضرورة أن يقف مريض السمنة وقفة مع نفسه، وألا يستمر في زيادة الوزن، حتى لا يعاني من تبعات مرض السمنة.



