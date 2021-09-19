Advertisements

إسبانيول يخطف تعادلا قاتلا من بيتيس في الليجا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:59 م
اسبانيول
اسبانيول
وكالات
حرم إسبانيول مضيفه ريال بيتيس من مواصلة انتصاراته في الليجا، بعد أن فرض عليه تعادلا إيجابيا قاتلا بهدفين لمثلهما، في اللقاء المثير الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب (بينيتو فيامارين) ضمن الجولة الخامسة من الليجا.

باغت الضيوف القادمون من كتالونيا أصحاب الأرض، وتقدموا أولا في النتيجة في الدقيقة 16 عن طريق أليكس فيدال.

انتفاضة الفريق الأندلسي تأخرت حتى الدقائق العشر الأخيرة من عمر الشوط الأول، حيث جاء أولا هدف التعادل في الدقيقة 41 بفضل المهاجم البرازيلي والوافد الجديد ويليان جوزيه.

ثم سجل النجم نبيل فقير هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من نفس الشوط.

وفي الدقيقة 79 وبعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وجد ريال بيتيس نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد أن لعب منقوصا من لاعب بطرد خيرمان بيزيلا ببطاقة حمراء مباشرة.

واستغل إسبانيول النقص العددي لينجح في تجنب الخسارة بهدف التعادل القاتل في الثواني الأخيرة بقدم لياندرو كابريرا.

وبهذه النتيجة يعود البيتيس مجددا لمسلسل نزيف النقاط بعد استفاقته في الجولة الماضية وتحقيق أول انتصار له في الموسم على حساب غرناطة (1-2)، ويكتفي بنقطة جعلت رصيده 6 نقاط في المركز الـ11.

في المقابل، ورغم أن إسبانيول لم يحقق أي انتصار منذ بداية الموسم، إلا أنه اقتنص نقطة ثمينة خارج ملعبه ليصبح رصيده 3 نقاط في المركز الـ16، جمعها من 3 تعادلات وخسارتين.

الكلمات المفتاحية

ريال بيتيس تقنية الفيديو المساعد اسبانيول

أخبار تهمك

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 13 ساعة

نجم بيراميدز يضغط من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك نهائيًا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي مطلوب في بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

منذ 37 دقيقة

رغم تمسك موسيماني به.. نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يناقش عروض رحيل نجمي الفريق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

بيتيس ينتزع تعادلا مثيرا من بيلباو

تعادل مثير بين إسبانيول ورايو فايكانو

ريال مدريد يفلت من فخ ريال بيتيس بفوز قاتل بالليجا

زهير فضال يمنح بيتيس تعادلا ثمينا أمام إسبانيول

10 أرقام شهدتها الجولة الـ22 من الدوري الإسباني

ريال مدريد يسقط أمام بيتيس ويهدي برشلونة صدارة الدوري الإسباني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

09:58 م

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

08:31 م

نجم الأهلي مطلوب في بيراميدز

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements