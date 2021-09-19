إسبانيول يخطف تعادلا قاتلا من بيتيس في الليجا

حرم إسبانيول مضيفه ريال بيتيس من مواصلة انتصاراته في الليجا، بعد أن فرض عليه تعادلا إيجابيا قاتلا بهدفين لمثلهما، في اللقاء المثير الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب (بينيتو فيامارين) ضمن الجولة الخامسة من الليجا.





باغت الضيوف القادمون من كتالونيا أصحاب الأرض، وتقدموا أولا في النتيجة في الدقيقة 16 عن طريق أليكس فيدال.





انتفاضة الفريق الأندلسي تأخرت حتى الدقائق العشر الأخيرة من عمر الشوط الأول، حيث جاء أولا هدف التعادل في الدقيقة 41 بفضل المهاجم البرازيلي والوافد الجديد ويليان جوزيه.





ثم سجل النجم نبيل فقير هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من نفس الشوط.





وفي الدقيقة 79 وبعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وجد ريال بيتيس نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد أن لعب منقوصا من لاعب بطرد خيرمان بيزيلا ببطاقة حمراء مباشرة.





واستغل إسبانيول النقص العددي لينجح في تجنب الخسارة بهدف التعادل القاتل في الثواني الأخيرة بقدم لياندرو كابريرا.





وبهذه النتيجة يعود البيتيس مجددا لمسلسل نزيف النقاط بعد استفاقته في الجولة الماضية وتحقيق أول انتصار له في الموسم على حساب غرناطة (1-2)، ويكتفي بنقطة جعلت رصيده 6 نقاط في المركز الـ11.





في المقابل، ورغم أن إسبانيول لم يحقق أي انتصار منذ بداية الموسم، إلا أنه اقتنص نقطة ثمينة خارج ملعبه ليصبح رصيده 3 نقاط في المركز الـ16، جمعها من 3 تعادلات وخسارتين.



