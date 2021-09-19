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سفير ألمانيا لدى باكستان يشيد بدور إسلام آباد في مساعدة الأفغان

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 أشاد سفير ألمانيا لدى باكستان برنارد شلاجيك بالدور الذي تلعبه باكستان لإرساء السلام والازدهار في أفغانستان، ووجه الشكر لإسلام آباد على مساعدة ألمانيا في إجلاء الأفغان عبر حدودها.
 
وأوضح شلاجيك - بحسب ما نقل موقع دويتش فيله الإخباري الألماني اليوم الأحد - أنه واثق من الدور البناء الذي ستقوم به باكستان تجاه جارتها أفغانستان، مضيفا أن ألمانيا تقدر مشاركة باكستان في محادثات السلام التي أُجريت بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية آنذاك.

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