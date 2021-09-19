سفير ألمانيا لدى باكستان يشيد بدور إسلام آباد في مساعدة الأفغان

أشاد سفير ألمانيا لدى باكستان برنارد شلاجيك بالدور الذي تلعبه باكستان لإرساء السلام والازدهار في أفغانستان، ووجه الشكر لإسلام آباد على مساعدة ألمانيا في إجلاء الأفغان عبر حدودها.

وأوضح شلاجيك - بحسب ما نقل موقع دويتش فيله الإخباري الألماني اليوم الأحد - أنه واثق من الدور البناء الذي ستقوم به باكستان تجاه جارتها أفغانستان، مضيفا أن ألمانيا تقدر مشاركة باكستان في محادثات السلام التي أُجريت بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية آنذاك.