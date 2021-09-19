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إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:37 م
ميل برج سكني
ميل برج سكني
إسلام أمين
تعرضت، قبل قليل، إحدى العمارات السكنية بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، للتصدع والميل إثر عمليات حفر تجري بجوارها، وقد ظهر التصدع بوضوح في العمارة السكنية التى تتكون من 10 طوابق، أمام شركة مياه الشرب وفى ضوء الحادث قامت قوات الشرطة والدفاع المدني بفرض طوق أمني حول العمارة وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التى تجري بجوارها.

ميل عمارة سكنية 
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوجود تصدع بإحدى العمارات الكائنة أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كوم حمادة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة الرائد صلاح الكفراوي لمكان العمارة، وتم فرض كردون أمني حول العمارة وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التى تجري بجوارها، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)
إخلاء برج سكني من السكان في البحيرة بعد تصدعه وميله (صور)

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ميل برج سكني برج سكني البحيرة

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