Advertisements

اليونان تسجل 1305 إصابات و33 وفاة بكورونا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الأحد، تسجيل 1305 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضيةـ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 630 ألفًا و 784 إصابة.
وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 14 ألفًا و 666 حالة عقب تسجيل 33 وفاة جديدة على مدار أمس.
كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذي يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي يبلغ حاليًا 348 مريضًا.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

أخبار تهمك

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ممدوح عباس يكشف حقيقة خوض انتخابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

مبلغ خرافي.. شرط غير متوقع من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. سموحة يقترب من خطف جناح الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي مطلوب في بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي قبل مباراة طلائع الجيش

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:59 م

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

مبلغ خرافي.. شرط غير متوقع من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

10:33 م

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

مفاجأة.. سموحة يقترب من خطف جناح الأهلي

11:29 م

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

10:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements