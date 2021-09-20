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الكويتية سعاد عبدالله تعود بعد غياب بمسلسل "سيدة العتمة"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:20 ص
سعاد عبد الله
سعاد عبد الله
لمياء علي


أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عن عودة مواطنتها النجمة سعاد عبدالله للدراما الكويتية، من خلال مشاركتها في مسلسل يحمل اسم “سيدة العتمة”.

ونشرت العيدان صورة عبدالله، معلنة تفاصيل العمل الذي يأتي للفنانة الكويتية بعد غيابها عن دراما رمضان الماضي، إذ بدا من حديثها أن سعاد عبدالله ستقتحم دراما المنصات الإلكترونية، عبر مسلسل من 8 حلقات.

وعلقت العيدان، كاتبةً: “قريباً الفنانة الكبيرة بطلة مسلسل (سيدة العتمة)، تأليف منى الشمري وإنتاج باسم عبدالأمیر.. وسيكون من 8 حلقات، ويتم عرضه على إحدى المنصات”.

وكانت الفنانة الكويتية، سعاد عبدالله، قد غابت عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب فيروس كورونا، حيث إنها فضلت ألا تقدم عملاً درامياً، حرصاً منها على سلامتها وسلامة الآخرين.

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