Advertisements

مصادر: فرنسا ألغت اجتماعًا دفاعيًا مع بريطانيا بشأن الخلاف حول الغواصات

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال مصدران مطلعان إن فرنسا ألغت اجتماعا بين وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي ونظيرتها البريطانية كان من المقرر عقده هذا الأسبوع بعد أن ألغت أستراليا طلب غواصة مع باريس لصالح اتفاق مع واشنطن ولندن.

وقالت المصادر إن بارلي اتخذت قرار إلغاء الاجتماع الثنائي مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس شخصيا. ولم يتسن الوصول إلى وزارة الدفاع الفرنسية على الفور. وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق. وأكدت المصادر في وقت سابق نبأ نشرته صحيفة الجارديان عن إلغاء الاجتماع.

تسبب إلغاء عقد الغواصة الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، والذي تم توقيعه في عام 2016، في أزمة دبلوماسية، حيث استدعت باريس سفرائها من واشنطن وكانبيرا.

تزعم فرنسا أن حلفائها لم يستشروها، بينما تقول أستراليا إنها أوضحت لباريس منذ شهور مخاوفها بشأن العقد. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية يوم الأحد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدثان عبر الهاتف في الأيام المقبلة لمناقشة الأزمة.

الكلمات المفتاحية

فرنسا صفقة الغواصات استراليا

أخبار تهمك

الكشف عن أسباب استعباد ريكي بويج من مباريات برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ يوم

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

سبب استبعاد نجم الأهلي من قائمة السوبر

منذ ساعة الا ربع

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة الدفاع الفرنسية: سنضرب "الأسد" مرة أخرى إذا لزم الأمر

العثور على الغواصة الفرنسية المفقودة منذ 1968 في البحر الأبيض المتوسط

فرنسا تتهم بايدن بطعنها في ظهرها بسبب الصفقة الأسترالية

فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا

في تصعيد بشأن صفقة الغواصات.. فرنسا تستدعي مبعوثيها من الولايات المتحدة وأستراليا

فرنسا: صفقة الغواصات الأسترالية الأمريكية "خطأ فادح"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:26 ص

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

11:59 م

الكشف عن أسباب استعباد ريكي بويج من مباريات برشلونة

08:30 ص

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

04:30 ص

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

07:04 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements