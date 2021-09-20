مصادر: فرنسا ألغت اجتماعًا دفاعيًا مع بريطانيا بشأن الخلاف حول الغواصات

قال مصدران مطلعان إن فرنسا ألغت اجتماعا بين وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي ونظيرتها البريطانية كان من المقرر عقده هذا الأسبوع بعد أن ألغت أستراليا طلب غواصة مع باريس لصالح اتفاق مع واشنطن ولندن.





وقالت المصادر إن بارلي اتخذت قرار إلغاء الاجتماع الثنائي مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس شخصيا. ولم يتسن الوصول إلى وزارة الدفاع الفرنسية على الفور. وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق. وأكدت المصادر في وقت سابق نبأ نشرته صحيفة الجارديان عن إلغاء الاجتماع.





تسبب إلغاء عقد الغواصة الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، والذي تم توقيعه في عام 2016، في أزمة دبلوماسية، حيث استدعت باريس سفرائها من واشنطن وكانبيرا.



