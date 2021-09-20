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موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:05 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حسام مجدي
يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي
وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.


ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد ٣ نقاط بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد نقطة وحيده.

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