Advertisements

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:30 م
بوكيتينو
بوكيتينو
وكالات
دافع المدرب ماوريسيو بوكيتينو عن قراره باستبدال المهاجم ليونيل ميسي خلال فوز باريس سان جيرمان 2-1 على ضيفه ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم قائلا إن النجم الأرجنتيني تقبل تماما قرار الاستبدال الذي اتخذه من أجل صالح الفريق.

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي
وفي ظهوره الأول في ملعب فريقه "بارك دي برينس" سدد ميسي في إطار المرمى لكنه فشل في هز الشباك في ثالث مباراة له مع فريقه الجديد واستبدل في الدقيقة 75 عندما كانت النتيجة التعادل 1-1.

وبدت علامات الحيرة على ميسي (34 عاما) لاعب برشلونة السابق عند استبداله بالظهير أشرف حكيمي وتحدث قليلا مع المدرب بوكيتينو عندما خرج من الملعب.

وقال بوكيتينو للصحافيين بعد ذلك: أعتقد أننا جميعا نعرف أن لدينا لاعبين كبار في هذه التشكيلة المكونة من 35 لاعبا. لا يلعب سوى 11 لاعبا فقط ولا يمكننا إشراك أكثر من ذلك. القرارات التي تتخذ خلال المباريات هي من أجل صالح الفريق وصالح جميع اللاعبين.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: كل مدرب يفكر في ذلك وأحيانا تكون القرارات مفيدة وأحيانا لا تفيد وأحيانا اللاعبون يتقلبون القرارات وأحيانا لا يتقبلونها.. في النهاية هذه هي وظيفتنا.

وزاد بوكيتينو أيضا: هناك قرارات يتعين على المدربين اتخاذها. وبالنسبة لرد فعله فلقد سألته عن شعوره وقال إنه على ما يرام. هذا ما حدث. هذا ما تحدثنا فيه.

وبفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع حمل توقيع ماورو إيكاردي فاز فريق العاصمة الفرنسية ليرفع رصيده إلى 18 نقطة من ست مباريات ويحافظ على موقعه وحيدا في الصدارة.
دافع المدرب ماوريسيو بوكيتينو عن قراره باستبدال المهاجم ليونيل ميسي خلال فوز باريس سان جيرمان 2-1 على ضيفه ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم قائلا إن النجم الأرجنتيني تقبل تماما قرار الاستبدال الذي اتخذه من أجل صالح الفريق.

وفي ظهوره الأول في ملعب فريقه "بارك دي برينس" سدد ميسي في إطار المرمى لكنه فشل في هز الشباك في ثالث مباراة له مع فريقه الجديد واستبدل في الدقيقة 75 عندما كانت النتيجة التعادل 1-1.

وبدت علامات الحيرة على ميسي (34 عاما) لاعب برشلونة السابق عند استبداله بالظهير أشرف حكيمي وتحدث قليلا مع المدرب بوكيتينو عندما خرج من الملعب.

وقال بوكيتينو للصحافيين بعد ذلك: أعتقد أننا جميعا نعرف أن لدينا لاعبين كبار في هذه التشكيلة المكونة من 35 لاعبا. لا يلعب سوى 11 لاعبا فقط ولا يمكننا إشراك أكثر من ذلك. القرارات التي تتخذ خلال المباريات هي من أجل صالح الفريق وصالح جميع اللاعبين.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: كل مدرب يفكر في ذلك وأحيانا تكون القرارات مفيدة وأحيانا لا تفيد وأحيانا اللاعبون يتقلبون القرارات وأحيانا لا يتقبلونها.. في النهاية هذه هي وظيفتنا.

وزاد بوكيتينو أيضا: هناك قرارات يتعين على المدربين اتخاذها. وبالنسبة لرد فعله فلقد سألته عن شعوره وقال إنه على ما يرام. هذا ما حدث. هذا ما تحدثنا فيه.

وبفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع حمل توقيع ماورو إيكاردي فاز فريق العاصمة الفرنسية ليرفع رصيده إلى 18 نقطة من ست مباريات ويحافظ على موقعه وحيدا في الصدارة.

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي ليون برشلونة باريس

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد غرناطة اليوم الأثنين

منذ ساعة

بشرى سارة لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ ساعة

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ أقل من ساعة

تعرف على رباعي خط دفاع الأهلي المنتظر ضد طلائع الجيش في السوبر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

خاص- الكشف عن تشكيل الأهلي لمباراة السوبر أمام طلائع الجيش

منذ ساعة

تطورات رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعة و 22 دقيقة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إيكاردي لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

إنها تقترب بالفعل.. أهم صفقات يوفنتوس على وشك الحسم

ميسي يُفسد خطة الحسناء الأرجنتينية لنقل "الخائن" لبرشلونة (تقرير)

رسمياً.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع إيكاردي

صحيفة إيطالية تكشف مفاجأة بشأن صفقة إيكاردي

بالأرقام.. ماذا قدم ماورو ايكاردي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم ؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

03:11 م

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

10:05 ص

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

03:33 م

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements