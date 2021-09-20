عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز





حسم مسؤولو الأهلي موقفهم النهائي من رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر إلى صفوف بيراميدز في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.





الأهلي يرفض رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز





و كان ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تلقى عدة عروض محلية خلال الفترة الماضية؛ لرحيل اللاعب عن القلعة الحمراء وأبرزها عرض بيراميدز.





ويرغب مسؤولو البنك الأهلي وسموحة في ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، لكن اللاعب يُصر على اللعب لنادي بيراميدز.





من جانبه رفض الأهلي رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز؛ بسبب الخلاف حول المقابل المالي لإتمام الصفقة، حيث طلب مسؤولو القلعة الحمراء الحصول على 20 مليون جنيه، بينما عرض بيراميدز 7 ملايين جنيه لضم اللاعب.





الجدير بالذكر أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد خرج من حسابات الجهاز الفني للمارد الأحمر حيث استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رحيله عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.



