Advertisements

إعادة انتخاب مجدى عبد الغنى نائبا ثانيا للاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن الإتحاد الإفريقى للاعبين المحترفين، إعادة انتخاب مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المصرية كنائب ثانى فى الاجتماع الذى تم في العاصمة الجنوب افريقية جوهانسبرج.

وأسفر الاجتماع أيضاً عن فوز الكاميرون وجنوب افريقيا وزيمبابوى بمقعد لكل منهم، بينما فازت الجابون بمقعد للسيدات.

من ناحية أخرى، طالب مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، اتحاد الكرة بوجود ممثل للجمعية داخل رابطة الأندية وفقا لقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وقال عبد الغنى إن جمعية المحترفين هى المسئول الأول عن اللاعبين المحترفين فى مصر ولابد من وجود ممثل للجمعية فى الرابطة، مضيفا أنه أرسل لاتحاد الكرة خطابا بترشيح صلاح عبد الفتاح للرابطة.

تابع عبد الغنى أنه يطالب اتحاد الكرة بالرد على هذا الأمر فى أسرع وقت ولا سيلجأ للفيفا لحسم هذا الأمر.

أخبار تهمك

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

قبل إقالته المنتظرة.. بند مثير في عقد كومان مع برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

يصر على الرحيل.. خطة نجم الأهلي للانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عودة نجمي الفريق.. خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ثلاثي الأهلي يدعم الفريق في نهائي السوبر المصري

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس السوبر

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

إيهاب جلال يطالب إدارة بيراميدز بضم " الظهير الطائر "

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:24 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

05:29 م

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

04:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements