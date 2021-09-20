إعادة انتخاب مجدى عبد الغنى نائبا ثانيا للاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين

أعلن الإتحاد الإفريقى للاعبين المحترفين، إعادة انتخاب مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المصرية كنائب ثانى فى الاجتماع الذى تم في العاصمة الجنوب افريقية جوهانسبرج.



وأسفر الاجتماع أيضاً عن فوز الكاميرون وجنوب افريقيا وزيمبابوى بمقعد لكل منهم، بينما فازت الجابون بمقعد للسيدات.



من ناحية أخرى، طالب مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، اتحاد الكرة بوجود ممثل للجمعية داخل رابطة الأندية وفقا لقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".



وقال عبد الغنى إن جمعية المحترفين هى المسئول الأول عن اللاعبين المحترفين فى مصر ولابد من وجود ممثل للجمعية فى الرابطة، مضيفا أنه أرسل لاتحاد الكرة خطابا بترشيح صلاح عبد الفتاح للرابطة.

