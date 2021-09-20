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بعد تكريمها عن مسلسل "الحرقة".. عائشة بن أحمد توجه رسالة شكر لمهرجان الدراما العربية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:50 م
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
منار أشرف داود
شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها بصورة لها أثناء تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما العربية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت "بن أحمد قائلة:"شكرا مهرجان القاهرة للدراما العربية على تكريمي بجائزة أحسن ممثلة على دوري في مسلسل الحرقة وجائزة أحسن ممثلة دور ثاني على دوري في مسلسل لعبة_نيوتن".

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي.

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وعد ابليس مهرجان القاهرة للدراما العربية لعبة نيوتن عائشة بن احمد الفجر

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